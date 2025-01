Sliding doors in casa Fiorentina: Lucas Martinez Quarta è vicino alla partenza, i viola aspettano Pablo Marí dal Monza

Annunciato l’arrivo di Valentini – già a Firenze da qualche giorno – la Fiorentina continua a lavorare per migliorare il pacchetto difensivo.

La società viola aspetta il via libera da parte del Monza per Pablo Marí. L’ex Arsenal è un’espressa richiesta di Raffaele Palladino e i due hanno lavorato insieme in biancorosso.

In uscita, invece, è ormai prossima alla definizione la cessione di Lucas Martinez Quarta al River Plate.

Il difensore è stato già salutato dai suoi compagni (Clicca qui per la notizia). Il classe 1996 volerà in direzione Buenos Aires entro domani, 3 gennaio 2025.

Fiorentina, le ultime su Pablo Marí

La Fiorentina è vicina a rifarsi il look in difesa. Dopo l’arrivo di Nicolas Valentini, Raffaele Palladino aspetta anche Pablo Marí. Lo spagnolo è un’espressa richiesta dell’allenatore, che punta a tornare a lavorare insieme dopo l’esperienza al Monza.

In biancorosso, Pablo Marí ha giocato 63 partite con Raffaele Palladino in panchina, segnando anche una rete.