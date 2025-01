Fiorentina, Martinez Quarta salutato da tifosi e compagni: sarà del River Plate

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Martinez Quarta, sempre più lontano dalla Fiorentina: il difensore andrà al River Plate.

La Fiorentina ha inaugurato il 2025 con un allenamento a porte aperte allo stadio Artemio Franchi, attirando oltre 5.000 tifosi entusiasti.

L’evento ha segnato l’esordio del difensore argentino Nicolas Valentini, classe 2001, recentemente arrivato dal Boca Juniors.

Valentini ha partecipato alla sessione di allenamento, ricevendo un caloroso benvenuto dai sostenitori viola.

Durante l’allenamento, i tifosi hanno salutato con affetto Lucas Martinez Quarta, prossimo al ritorno al River Plate.

Il difensore argentino ha mostrato commozione nel congedarsi dal pubblico fiorentino, che lo ha applaudito calorosamente.

Il saluto dei compagni a Martinez Quarta

Non è mancato nemmeno il saluto dei suoi prossimi ex compagni viola al difensore argentino, che ha manifestato la volontà di ritornare al River Plate per una cifra attorno ai 7-8 milioni di euro.

“Chino è un grande professionista, ha fatto qua tanti anni alla grande. Giusto che si prenda questo applauso, rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi”, ha dichiarato Sottil ai canali ufficiali del club.