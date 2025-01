Giuntoli: “Stiamo cercando una soluzione che vada bene per Danilo e la Juventus”

Le parole di Cristiano Giuntoli dall’Arabia Saudita sulla situazione legata al futuro del capitano della Juventus Danilo.

Capodanno particolare per la Juventus che lo ha festeggiato in viaggio verso l’Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.

I bianconeri saranno impegnati in semifinale contro il Milan di Sergio Conceicao e, in caso di vittoria, affronteranno una tra Atalanta e Inter.

Ai canali ufficiali della Lega Serie A, Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato dei piemontesi ribadendo anche però la bontà del lavoro di Thiago Motta.

“Sarà un percorso sicuramente virtuoso, siamo convinti della nostra strada e ci vuole solo un po’ di tempo”, ha dichiarato Giuntoli.

Le parole di Giuntoli su Danilo

Giuntoli poi ha chiarito anche qual è la situazione che riguarda il capitano della Juventus Danilo: “Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti”.

Sui possibili movimenti in entrata invece, ha concluso: “In entrata stiamo attenti alle eventuali occasioni interessanti, ma ci muoveremo per cercare qualcuno in difesa”.