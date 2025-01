Atalanta, Percassi: “Mercato? Abbiamo un organico completo”

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi dall’Arabia Saudita sulla Supercoppa e sul mercato.

Direttamente ai canali ufficiali della Lega Serie A dal ritiro dell’Atalanta in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana, l’amministratore delegato ha fatto il punto sul momento dei bergamaschi.

La squadra di Gasperini affronterà nella semifinale l’Inter, e in caso di successo se la vedrà con la vincente di Milan e Juventus.

Proprio in merito alla sfida con i nerazzurri, Percassi ha dichiarato: “È un’altra esperienza fantastica quella che stiamo vivendo in un contesto unico. Siamo orgogliosi di far parte di questa competizione organizzata molto bene e domani giocheremo contro i più forti e i detentori del torneo. Sarà un bel test ma da affrontare con la grande intelligenza che ci caratterizza. Vedremo che succede”.

Non sono mancati i complimenti al Paese ospitante, che l’Ad dell’Atalanta ha definito così: “È un paese di grande prospettiva, che sta investendo tanto sul calcio”.

Le parole di Percassi sul mercato di gennaio dell’Atalanta

“Stiamo vivendo tante finali che sono ovviamente serate che gratificano tutto il lavoro che si fa. Questo vuol dire che dietro c’è tanto lavoro – ha proseguito poi Percassi in merito al cammino dell’Atalanta -. Quello che abbiamo fatto fino a oggi è straordinario ed è molto bello. Siamo però a metà di un percorso e dobbiamo continuare a lavorare per sfruttare al meglio le partite che rimangono che sono difficili e non avere rimpianti”.

Sul mercato, infine ha concluso: “Il mercato è ovviamente un periodo in cui si parla molto. Questa estate abbiamo affrontato problematiche inedite e però con la conferma che la società ha fatto grandi investimenti. Abbiamo un organico completo, se ci fossero delle opportunità che ci convincono saremmo sempre attenti ma non ci deve mettere una pressione particolare perché la squadra fino a oggi ha fato risultati più che positivi e ci sono equilibri da rispettare. Se ci dovessero essere occasioni le coglieremo ma con grande tranquillità perché sappiamo che il mercato di gennaio è molto difficile”.