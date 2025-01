Thomas Muller, storico calciatore del Bayern Monaco, ha rivelato che sta pensando al suo futuro: all’orizzonte il rinnovo o l’addio al calcio

Quasi vent’anni nel club tedesco, con più di 730 presenze all’attivo in Prima Squadra e più di 800 considerando anche le giovanili.

Questo il biglietto da visita di Thomas Muller, attaccante tedesco tra i volti simbolo del Bayern Monaco.

Parliamo di un calciatore che ha reinventato il ruolo di attaccante, passando da uomo-bomber a essere il punto di riferimento per assistere la squadra.

Il classe 89′, in scadenza di contratto nel 30 giugno di quest’anno, dovrà decidere se continuare con il Bayern o lasciarlo. E in una recente intervista, il tedesco ha dato alcune indicazioni sul suo futuro.

Bayern, le parole di Thomas Muller

L’attaccante ha dato alcuni indizi circa la sua decisione di rinnovare con il club di Bundesliga: “Nella scelta per il rinnovo ci sono ovviamente dei pro e dei contro. Ma in realtà non ci sto pensando molto perché non lo vedo ancora come un tema attuale“.

Sul tema si è espresso anche il direttore sportivo Max Eberl: “Non ci saranno lunghe trattive, Thomas è un simbolo del nostro club. Dovrà solo decidere lui se vorrà continuare o se avrà altri progetti. Ma non è ancora questo il momento di discuterne“.

La situazione di Muller

Vincent Kompany non sta facendo scendere in campo con continuità Thomas Muller, che resta comunque un’arma in più per il Bayern. In questa stagione, il tedesco è sceso in campo 24 volte tra campionato, Champions League e Coppa di Germania.

Il totale dei minuti è stato poco più di 1000, in cui la seconda punta ha trovato 4 volte la via del gol e 4 assist.