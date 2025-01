Comunicati i provvedimenti del giudice sportivo dopo il recupero della 19ª giornata: un turno di stop per Inzaghi, allenatore dell’Inter

Nelle giornate di martedì e mercoledì 14 e 15 gennaio, sono andate in scena le gare di recupero della 19ª giornata di Serie A.

Turno che era rimasto in sospeso dopo che Inter, Atalanta, Milan e Juventus erano state impegnate nella Supercoppa Italiana, poi vinta dai rossoneri.

Puntuale è arrivato anche il comunicato del giudice sportivo. Sconterrano un turno di squalifica Kolasinac e Morata, ammoniti da diffidati e che salteranno dunque la 21ª giornata di campionato.

Stesso discorso anche per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, ammonito per la quinta volta e dunque squalificato per il prossimo turno di Serie A che vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro contro l’Empoli.

Giudice Sportivo, il comunicato su Inzaghi dell’Inter

Dopo l’ammonizione per le proteste ricevuta nella gara contro il Bologna, finita con il risultato di 2-2, Simone Inzaghi salterà il prossima match di campionato dell’Inter.

L’allenatore nerazzurro non sarà infatti presente in panchina per la partita di Serie A contro l’Empoli, che si disputerà a San Siro domenica 19 gennaio alle 20:45. Altra gara delicata per Lautaro e i suoi compagni, che stanno inseguendo il Napoli capolista.