Le ultime su Dusan Vlahovic e Francisco Conceiçao in vista della sfida tra Juventus e Milan dell’Allianz Stadium

Manca sempre meno a Juventus-Milan. Sabato alle ore 18, i bianconeri ospiteranno la squadra di Sergio Conceiçao all’Allianz Stadium.

Thiago Motta può sorridere: oltre ai nuovi arrivati (Alberto Costa già ufficiale e Kolo Muani che sta svolgendo le visite mediche), i bianconeri hanno avuto buone notizie anche dall’infermeria.

Nell’allenamento svolto nella mattina di giovedì, Dusan Vlahovic ha lavorato internamente con il gruppo. Il serbo, quindi, va verso la convocazione per la sfida contro i rossoneri.

--> -->

Lavoro differenziato, invece, per Francisco Conceiçao. L’ex Porto rimane in dubbio per la sfida contro il Milan, in cui potrebbe ritrovare il padre Sergio.

Juventus-Milan, le ultime su Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe esserci in Juventus-Milan. Dopo aver lavorato nel giorno di riposo, l’attaccante serbo ha svolto l’allenamento con il resto del gruppo. Saltate le sfide contro Torino e Atalanta, il classe 2000 è pronto a tornare a disposizione.

Discorso differente, invece, per Francisco Conceiçao. Il portoghese si è fermato proprio nel riscaldamento di Juventus-Milan di Supercoppa Italiana e ha saltato le ultime tre gare tra campionato e coppa. Il classe 2002 ha svolto ancora lavoro differenziato.