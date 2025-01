Le parole dell’allenatore della Juventus Thiago Motta nella conferenza stampa prima della gara di Champions League contro il Club Brugge

Le operazioni di mercato prima, con Alberto Costa ufficializzato e Kolo Muani quasi. La convincente vittoria in campionato contro il Milan poi.

Questo il momento che sta vivendo la Juventus, che si presenta al match di Champions League contro il Club Brugge.

Sorride Thiago Motta, che recupera diversi giocatori importanti in vista della gara.

Di questo e di molto altro ha parlato l’allenatore bianconero nella conferenza stampa di presentazione insieme al centrocampista olande Koopmeiners.

Juventus, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

L’allenatore ha parlato prima ai microfoni di Sky Sport: “Mancano solo Cabal, Milik e Bremer, gli altri disponibili. Sono felice di avere scelta e di avere possibilità anche a partita in corso. Siamo pronti a fare una grande partita. Un punto per i playoff? Noi puntiamo alla vittoria, è il nostro obiettivo. Troveremo una squadra che in questo momento sta molto bene sia in campionato che in Champions. Sia in casa che in trasferta fanno bene, giocano bene a calcio e sono molto organizzati in fase difensiva. Domani abbiamo la necessità di fare una grande prestazione per la vittoria“.

E ha poi aggiunto: “Se arriviamo nel nostro momento migliore? L’importante è dare continuità nelle prestazioni e adesso anche nel risultato. Come stanno i ragazzi che hanno avuto qualche acciacco? Stanno bene, hanno recuperato. Vlahovic titolare? Non ve lo dico, contro il Milan era fuori per motivi tecnici. La nostra filosofia è che la cosa più importante non sia il minutaggio ma la qualità. Cambiamento dopo il Milan? Io vedo una crescita, dall’inizio nonostante gli infortuni e la squadra giovane. Dopo i 3 punti contro il Milan, sicuramente è arrivato più entusiasmo. Mbangula? L’anno scorso era nella Next Gen e vanno fatti a loro i complimenti. È cresciuto molto, ha fatto molto bene ed è il significato della qualità nel minutaggio“.

Koopmeiners in conferenza stampa

Il centrocampista ha parlato del momento della Juventus: “Siamo contenti di quanto fatto, anche se vogliamo fare meglio nei risultati. La partita con il Milan ci ha dato fiducia e domani sarà una bella serata. Era una squadra nuova quando sono arrivato e dobbiamo conoscerci tra di noi. Ogni partita dobbiamo imparare e penso che a centrocampo stiamo lavorando bene per conoscerci e attivare certi automatismi in campo. Vogliamo tutti vincere e tra di noi sappiamo che possiamo fare meglio, dove tutti vogliono imparare. Il Brugge è forte, ha talento ed energia, ma abbiamo fiducia in noi“.

Per concludere con: “Mancano i gol? Io voglio solo fare bene per la squadra, che sia in difesa o in avanti. Non guardo solo i gol, per me l’importante è vincere perché sono un giocatore di squadra. Lontano dal Koop dell’Atalanta? Devo ancora migliorare e fare meglio, aiutando la squadra in partita e in allenamento. Ho giocato 3 anni nell’Atalanta ed è stato un processo lungo di crescita. Sto migliorando ma posso fare ancora di più. Qui è un’altra situazione, tutto nuovo e quindi anche io devo crescere e migliorare. Capitano? Ho 26 anni, sono tra i più vecchi, Per questo voglio aiutare la squadra con la mia esperienza“.