Juventus, previsti nuovi contatti con Newcastle e Chelsea per Kelly e Veiga

I bianconeri continuano a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto difensivo

La Juventus continua a muoversi sul mercato per rinforzare la difesa a disposizione di Thiago Motta. Come noto, infatti, Alberto Costa arrivato dal Vitoria Guimaraes non sarà l’unico rinforzo in quella zona del campo.

Complici gli infortuni di Bremer e Cabal, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca del profilo ideale dopo il “no” di Araujo e la difficile trattativa per Tomori.

Previsti, dunque, nuovi contatti con Chelsea e Newcastle per capire meglio le condizioni di uscita del portoghese classe 2003 Renato Veiga e dell’inglese classe 1998 Lloyd Kelly.

Si rimane in attesa, dunque, di capire appunto le condizioni e i prezzi che verranno messi sul tavolo dai club di Premier League. Il Newcastle rimane su una cifra intorno ai 20 milioni, mentre la Juventus si aggira sui 12/13 milioni.

Juventus, la situazione di Kolo Muani

Inoltre, ma questa volta per il reparto offensivo, martedì 21 gennaio potrebbe essere il giorno decisivo per la sistemazione della trattativa per Kolo Muani.

Come anticipato si tratta di un’operazione mai a rischio, tanto che il calciatore francese si sta già allenando con la squadra. Si rimane solo in attesa che il PSG sistemi le questioni burocratiche relative ai prestiti.