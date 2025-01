Il punto sul mercato del Milan: dalla difesa con Emerson Royal e Pavlovic fino all’attacco, con il nuovo nome di Lukebakio

Il Milan di Fonseca, dopo aver perso la gara di campionato contro la Juventus, ha iniziato a preparare la sfida di Champions League in programma contro gli spagnoli del Girona.

Intanto, la società si sta muovendo sul mercato: dalla difesa all’attacco, sono tanti i nomi accostati ai rossoneri tra entrate e uscite.

Per Emerson Royal è arrivata un’offerta di prestito con diritto di riscatto da parte del Galatasary. Sempre dalla Turchia, sponda Fenerbahce, è concreto l’interesse per un altro difensore arrivato in estate, ovvero Pavlovic.

Per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, l’operazione legata a Kyle Walker si dovrebbe chiudere entro martedì 21 gennaio. In attacco il Milan sta invece monitorando i nomi di Gimenez e di Lukebakio, rispettivamente giocatori del Feyenoord e del Siviglia.

Milan-mercato, il punto sulla difesa

I due calciatori arrivati quest’estate dal mercato in entrata sono entrambi protagonisti di voci di mercato in uscita dopo soli 6 mesi in rossonero. Per entrambi si tratterebbe di una bocciatura pesante. Emerson Royal, terzino brasiliano arrivato al Milan per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, è richiesto in prestito dal Galatasary. Discorso simile per Pavlovic, che ha trovato fin qui poco spazio in rossonero. Sul centrale, pagato invece circa 20 milini di euro quest’estate, c’è l’interesse concreto del Fenerbahce.

In entrata, come detto, è ormai questione di ore per la chiusura dell’affare che porta a Kyle Walker, difensore del Manchester City.

Le novità per l’attacco

Per quanto riguarda l’attacco, i rossoneri hanno fatto un tentativo per Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 del Feyenoord. Ma l’operazione resta complicata per i costi alti del cartellino della punta.

Discorso simile per Dodi Lukebakio, nuovo nome esaminato dal Milan. Per l’attaccante belga classe ’97, il Siviglia chiede almeno 40 milioni di euro.