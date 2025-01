Lecce, Patrick Dorgu al centro del mercato: la situazione

Pantaleo Corvino è a Milano per incontrare i club interessati a Dorgu: la situazione

Patrick Dorgu si sta rendendo protagonista in questa stagione di Serie A con il Lecce. Il classe 2004, fino in questo momento, ha registrato 3 gol e 1 assist in 20 presenze.

Entrato a far parte della prima squadra del Lecce dopo una stagione insieme all’U19 nel luglio 2023, adesso sul danese ci sono le attenzioni di diversi top club, italiani e non.

Nello specifico, il direttore sportivo dei giallorossi pugliesi, Pantaleo Corvino, è a Milano proprio per incontrare i club interessati al giocatore a partire dall’estate. Si tratta di Napoli, Milan, Inter e Juve.

L’idea sarebbe quella di trovare a breve un accordo per il trasferimento a luglio, salvo offerte da 40 milioni (bonus inclusi) che potrebbero portare la società a vendere già adesso. Sullo sfondo anche il Manchester United.

Lecce, Dorgu al centro del mercato

Al momento, nessuna offerta formale per Patrick Dorgu. Solo una telefonata dei Red Devils (non al Lecce, bensì all’agente) per capire la situazione. Il Lecce, come anticipato, lo valuta 30/35 milioni più bonus, per un totale di 40 milioni circa.

L’agente del giocatore, residente a Manchester, è atteso nelle prossime ore a Milano per colloqui con le varie società interessate all’ala destra classe 2004. Tra queste, presente appunto anche il Manchester United di Amorim.