Le novità dall’allenamento del Milan in vista della gara di Champions League contro la formazione spagnola del Girona

Dopo la sconfitta subita in trasferta contro la Juventus in campionato, il Milan è tornato in campo a preparare la sfida di Champions League contro il Girona.

I rossoneri sono chiamati a vincere per continuare la corsa verso le prime otto posizioni del mega-girone della competizione europea.

In vista della sfida casalinga contro gli spagnoli, sono tante le novità che giungono da Milanello.

Pulisic si è allenato ancora a parte e verrà valutato definitivamente nella giornata di martedì 21 gennaio. Buone notizie invece per quanto riguarda Morata, che ha smaltito l’affaticamente muscolare. Ma non solo.

--> -->

Le novità per i rossoneri in vista di Milan-Girona

Pulisic ancora in stand-by e Morata recuperato: queste le principali notizie che arrivano dall’allenamento svolto lunedì 20 gennaio dai ragazzi di Fonseca. Per quanto riguarda Maignan, il portiere dovrebbe lavorare con la squadra nella vigilia della gara nonostante il fastidio accusato contro la Juventus.

Non c’è certezza sulla titolarità del portiere francese, che resta ancora da valutare. Confermate poi le assenze di Florenzi, Chukwueze e Loftus-Cheek per infortunio oltre a quelle di Okafor per motivi legati al mercato e di Jovic e Jimenez, fuori dalla lista Champions.

Notti di Champions League

I rossoneri arrivano da ben quattro vittorie di fila in Champions League, guadagnate contro Club Brugge, Real Madrid, Slovan Bratislava e Stella Rossa.

Il Girona, invece, occupa la trentesima posizione con solo 3 punti conquistati e 5 vittorie subite.