Juventus: Yildiz, McKennie e Conceição in gruppo. Primo allenamento per Kolo Muani

I tre calciatori bianconeri si sono aggregati al gruppo. Primo allenamento per il francese.

Yildiz, McKennie e Conceição in gruppo: la Juventus ritrova tre calciatori. Il club bianconero, reduce dalla gara vinta per 2-0 contro il Milan lo scorso sabato 18 gennaio, è atteso dall’incontro in Champions League contro il Club Brugge, in programma domani – martedì 21 gennaio – alle 21.

Come sottolineato, nel gruppo squadra ci sono anche Yildiz, McKennie e Francisco Conceição.

I primi due erano presenti nella gara giocata contro il Milan, vinta poi 2-0 grazie alle reti di Mbangula e Weah.

Era assente, invece, il portoghese. Che avrebbe affrontato difatti suo papa Sergio, oggi allenatore dei rossoneri.

Juventus, ecco Kolo Muani

Non solo i tre citati in precedenza. All’allenamento di questa mattina, lunedì 20 gennaio, era presente anche Randal Kolo Muani. L’operazione per l’attaccante francese non è stata ancora ufficializzata.

Ma come raccontato e spiegato in questi giorni, la trattativa non è a rischio.