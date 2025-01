Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano nella conferenza stampa prima della gara di Champions contro il Borussia Dortmund

Dopo aver vinto in campionato contro il Monza per 3-1, il Bologna si prepara alla Champions League.

Rossoblù che sono chiamati a vincere per cercare di sperare ancora in una qualificazione alla fase successiva.

Sulla loro strada ci saranno i tedeschi del Borussia Dortmund, che non stanno vivendo un grande momento in campionato.

Intanto, nella conferenza stampa pre Bologna-Borussia Dortmund, sono intervenuti Vincenzo Italiano e Riccardo Orsolini.

Bologna, le parole di Italiano in conferenza stampa

L’allenatore ha commentato la gara che spetta ai suoi: “Il Dortmund è una squadra forte e molto pericolosa. Per me resta la squadra che si è giocata la finale di Champions contro il Real. Noi però l’abbiamo preparata: sono un avversario di grande valore ma vogliamo giocarci le nostre carte. Finora abbiamo ben figurato e domani proveremo a fare qualcosa di straordinario. Io nato in Germania? Ci ho vissuto solo 6 mesi“.

E sulla forma della squadra ha commentato: “Dopo i problemi in ritiro, che hanno inciso sul nostro percoso iniziale, siamo cresciuti. Dobbiamo regalare questa gioia ai tifosi con personalità e coraggio. Sul campionato? Corrono tutte forti. Noi stiamo mettendo pressione e dovremo continuare a mettere voglia durante gli allenamenti e passo in partita. La società chiede di rimanere in Europa“.

Le parole di Orsolini

Presente in conferenza anche Riccardo Orsolini: “Abbiamo segnato poco in Champions e ci proveremo. Sarà un’altra grande opportunità per noi, anche perché sarà l’ultima gara in casa. Vogliamo fare punti e io voglio regalarmi il gol. Aebischer? Ci dispiace per la sua assenza, può coprire tanti ruoli e spero torni presto“.

E ha poi continuato: “Quattro anni fa ci abbiamo giocato in amichevole, lo ricordo. La vita ti dimostra che con il lavoro e il sacrificio, i sogni si avverano. Ne abbiamo fatta di strada e sono orgoglioso del percorso fatto. Voglio godermi queste emozioni fino alla fine, magari facendo uno scherzo a loro“.