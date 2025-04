Le scelte ufficiali di Conte e D’Aversa per la sfida del Maradona

La 32esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del Maradona tra Napoli e Empoli, in programma alle ore 20.45.

Reduci dall’1-1 contro il Bologna, il Napoli ha ora l’occasione di tornare a -3 dalla vetta in caso di successo.

Dall’altra parte, l’Empoli ha bisogno di smuovere la propria classifica: attualmente al 18esimo posto, il club ha collezionato 3 punti nelle ultime 5 gare.

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Lobotka, Politano, McTominay, David Neres, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Fazzini; Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Dove vedere Napoli-Empoli

Il match tra le formazioni di Conte e D’Aversa è in programma lunedì 14 aprile alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma DAZN e in diretta tv sul canale Sky Dazn 1 (214).