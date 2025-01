Atalanta, la probabile formazione contro lo Sturm Graz

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara di Champions League

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini riprende il suo cammino in Champions League. La formazione nerazzurra, reduce dalla sconfitta interna per 3-2 in Serie A contro il Napoli di Antonio Conte è pronta a tornare in campo.

Lo farà martedì 21 gennaio a partire dalle 18.45, nel corso della gara contro lo Sturm Graz al Gewiss Stadium.

L’Atalanta al momento occupa il 13esimo posto nella super classifica di Champions League. Sono finora tre le vittorie raccolte, seguite da due pareggi e una sconfitta. Per un bilancio complessivo, per l’appunto, di undici punti.

Per i nerazzurri bergamaschi, oltre a Scamacca e Koussounou, assente anche Zaniolo per un risentimento al flessore della coscia sinistra rimediato in allenamento.

Atalanta, le possibili scelte di Gasperini

Dovrebbero esserci pochi cambi per Gasperini contro lo Sturm Graz. Davanti a Carnesecchi, spazio alla difesa a tre con Djimsiti, Hien e Kolasinac. Sulle fasce dovrebbero esserci Bellanova e Zappacosta, entrato a gara in corso con il Napoli, mentre in mezzo al campo i soliti De Roon ed Ederson. In attacco, infine, spazio a Samardzic alle spalle di Lookman e Retegui.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz

La sfida tra Atalanta e Sturm Graz, valida per la settima giornata di Champions League, sarà visibile su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.