Barcellona, Flick: “La Champions è imprevedibile. Vicini alla semifinale, ma c’è ancora uno step”

Le parole dell’allenatore del club blaugrana, a Sky Sport, alla vigilia della gara di ritorno in UCL contro il Borussia Dortmund

“Come allenatore uno vuole sempre vedere i lati positivi: dall’inizio della stagione stiamo lavorando duramente. Molti giocatori sono arrivati in ritardo di condizione per via degli Europei. Nonostante ciò, tutti sono professionalmente ottimi, tutti vogliono migliorarsi”. Così Hans-Dieter Flick ha presentato – a Sky Sport – la vigilia di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Nel match valido per il ritorno dei quarti di finale, i blaugrana dovranno “difendere” il 4-0 dell’andata: “Siamo vicini alla semifinale ma c’è ancora uno step da fare: sappiamo che prima di iniziare la stagione tutti erano eccitati di poter far bene. In Champions League non sai mai cosa può succedere, questa competizione è imprevedibile”.

Poi, l’allenatore tedesco si è voluto concentrare sul concetto di squadre: “Io penso che il concetto di squadra sia sempre centrale, non è mai un discorso individuale ma sempre collettivo. Abbiamo molti giocatori che oltre essere bravi sono molto educati sia umanamente che tecnicamente”.

Flick ha poi concluso: “Per noi è importantissimo avere la stessa attitudine che abbiamo avuto nella partita dell’andata: dobbiamo dimostrare di giocare bene come l’andata. Qui ci sarà un’atmosfera fantastica”.