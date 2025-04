Le parole del vicepresidente del Galatasaray sul futuro di Victor Osimhen.

Victor Osimhen sta facendo un’ottima stagione nella Süper Lig turca, con 28 gol in 32 partite.

Sul suo futuro però, il giocatore di proprietà del Napoli è sempre rimasto vago lasciando aperta ogni possibilità.

“Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore”, aveva dichiarato l’attaccante.

Parole che non chiudono del tutto la porta a una sua possibile permanenza in Turchia e anche il vicepresidente Ibrahim Hatipoglu ci crede.

Le parole del vicepresidente del Galatasaray sul futuro di Osimhen

“Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, nel peggiore dei casi, il Galatasaray resterebbe nel suo cuore. Non ci ha detto che se ne andrà e noi vogliamo che resti qua”, ha dichiarato Hatipoglu.

Sarà un’altra estate in cui il futuro di Osimhen sarà al centro del mercato.