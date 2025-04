Le parole del calciatore della Fiorentina a Vivo Azzurro TV

Portogallo, Francia, Turchia prima di tornare a casa, in Italia: “All’estero sono stato benissimo ma l’Italia è sempre l’Italia e ultimamente mi scorreva dentro il richiamo di casa”. Parola di Cher Ndour; il centrocampista della Fiorentina si è raccontato così a Vivo Azzurro TV per ‘Generazione Azzurra’: “Da ragazzo avevo bisogno di stimoli e di affrontare nuove esperienze, è venuta fuori questa possibilità di andare all’estero e, anche se ero molto giovane, ho deciso di partire. Ho la fortuna di avere due genitori che tengono molto a me, che mi sono sempre stati vicini e che mi hanno seguito a Lisbona, Parigi e anche a Istanbul. Mi hanno sempre consigliato nelle scelte, lasciandomi però la decisione finale”.

Prima le giovanili con l’Atalanta, poi l’esperienza a Parigi. Al Parc Des Princes, Ndour ha legato soprattutto con il poritere della nazionale Donnarumma: “PSG? Con Gigio a Parigi abbiamo legato subito, io poi venivo dalla vittoria dell’Europeo e la prima cosa che ha fatto è stata farmi i complimenti”.

In Turchia, il classe 2004 ha potuto conoscere da vicino Immobile: “Sono arrivato a Istanbul e Ciro era già lì, ci siamo trovati molto bene ed è stato importante poter parlare con lui, anche perché il turco non è una lingua facile. Ciro e Gigio hanno fatto grandi cose, hanno vinto entrambi l’Europeo. Spero un giorno di poterlo vincere anche io”.

Sono tre gli sportivi a cui Ndour si ispira: “Come caratteristiche mi sono sempre ispirato a Pogba, come dedizione al lavoro e per la carriera che ha avuto a Cristiano Ronaldo. E a LeBron James: seguo l’NBA, quello che sta facendo a 40 anni è frutto non solo del talento ma anche della dedizione che ci mette. Ho diversi sogni nel cassetto come vincere la Champions League ed esordire con la Nazionale maggiore”.