Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN in vista del match casalingo contro il Parma.

I rossoneri ospitano la squadra di Pecchia nel lunch match di domenica 26 gennaio, con il calcio d’inizio previsto per le ore 12:30 a San Siro.

L’intervento del numero uno rossonero sottolinea l’importanza della sfida per consolidare il cammino della squadra in campionato, ma, soprattutto si parla di calciomercato.

Di seguito le parole del presidente del Milan.

Milan, le parole di Scaroni

Il presidente ha così esordito, parlando di Kyle Walker: “Il suo palmarès parla chiaro: è un giocatore abituato a vincere. Porterà forza e passione al nostro Milan”.

Su Gimenez, invece: “Il mercato di gennaio è sempre complicato, e non sono certo che riusciremo a intervenire in questa finestra. Siamo però molto concentrati sull’obiettivo di costruire un Milan competitivo, non solo fuori dal campionato, dove abbiamo conquistato una Supercoppa contro ogni pronostico. In Serie A, invece, non sempre siamo riusciti a offrire prestazioni all’altezza delle aspettative”.

Sui cori dei tifosi contro Jerry Cardinale: “Vogliamo che i tifosi siano al fianco della squadra, come desiderano l’allenatore e Jerry Cardinale. Il loro sostegno è fondamentale, e sono sicuro che risponderanno al nostro appello”.