Jannik Sinner si conferma campione degli Australian Open.

Jannik Sinner vince ancora una volta gli Australian Open. Il numero uno al mondo batte Alexander Zverev in tre set (6-3, 7-6, 6-3).

Una finale dominata dall’italiano che chiude il match dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Per Sinner è il terzo major in carriera, superando così Nicola Pietrangeli.

Con la vittoria di oggi, domenica 26 gennaio, a Melbourne Sinner conferma il primato nel ranking ATP con quasi 4000 punti su Zverev, secondo classificato.

Al termine del match, prima della premiazioni finale, Sinner ha consolato Zverev, in lacrime dopo la terza finale Slam persa in carriera.

Le parole di Zverev

Inizia la premiazione per i finalisti dell’Australian Open. Il primo a prendere parola è Alexander Zverev che sfiora la vittoria per la terza volta in carriera.

Il numero due al mondo ha commentato: “Ce la sto mettendo tutta, ma è evidente che non sia abbastanza forte. Non so se ce la farò mai a vincere il trofeo, ma tornerò e continuerò a provarci. Complimenti Jannik, tu e il tuo team lo meritate. Fate le cose giuste e nessuno lo merita più di te“.

Le parole di Sinner

Sinner esordisce rivolgendosi al suo avversario, Zverev: “Continua a credere in te stesso, so che è un momento difficile per te e per il tuo team. Continua a lottare, probabilmente riuscirai ad alzare un trofeo come questo molto presto. Ti auguro il meglio“.

Continua poi: “Parlando del mio team, cos’altro posso dire. Abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo in questa posizione. È bellissimo ottenere questi risultati, ma ancora più bello è condividerli con voi. Sono felice di avervi al mio fianco. Grazie a tutti per farmi sentire a casa. Grazie a tutti i tifosi, da una settimana prima del torneo ho sentito il vostro amore. Ci vediamo l’anno prossimo”.