Roma, la probabile formazione contro l’Udinese

Le possibili scelte di Claudio Ranieri per la gara della sua Roma contro l’Udinese di Runjaic, in programma domenica alle 15:00

La Roma si avvicina alla gara contro l’Udinese di Runjaic dopo la sconfitta in Europa League per 1-0 contro l’Az Alkmaar.

Gli uomini di Ranieri in campionato vogliono ritrovare la vittoria in trasferta che manca proprio da Udinese-Roma dello scorso anno. È infatti dallo scorso aprile che i giallorossi non vincono fuori casa.

In Serie A nell’ultimo turno la Roma ha battuto il Genoa in casa per 3-1 centrando il quinto risultato utile consecutivo, cosa mai accaduta prima in questa stagione.

Contro l’Udinese l’obiettivo degli uomini di Ranieri è conquistare la vittoria per avvicinarsi a i prossimi 10 giorni fitti d’impegni, in cui ci sarà l’Europa League contro l’Eintracht Francoforte, il big match contro il Napoli e il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan.

La probabile formazione della Roma contro l’Udinese

Per la gara contro l’Udinese Ranieri dovrebbe affidarsi al solito 3-4-2-1 per la sua Roma. In porta ci sarà Svilar, con davanti il trio formato da Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle fasce, poi, Saelemaekers a destra e Angelino a sinistra con Pisilli-Paredes a fare la coppia di centrocampo. Dietro al centravanti, che sarà Dovbyk agirà la coppia formata da Pellegrini e Soulé.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere Udinese-Roma in streaming e TV

La gara tra l’Udinese e la Roma, in programma per domenica 26 gennaio alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN.