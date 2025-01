Inter, la probabile formazione contro il Lecce

Le probabili scelte di Inzaghi per il Lecce.

L’Inter scende in campo per la ventiduesima giornata di Serie A.

L’avversario è il Lecce di Marco Giampaolo, reduce dalla sconfitta per 4-1 all’Unipol Domus contro il Cagliari.

Inzaghi vuole dare seguito alla straordinaria striscia di 7 vittorie consecutive in trasferta in campionato.

Di seguito le probabili scelte di Simone Inzaghi.

Inter, la probabile formazione

Simone Inzaghi, per la trasferta di Lecce, dovrebbe riproporre il solito 3-5-2 con Sommer in porta e Pavard, De Vrij e Bastoni a formare il terzetto difensivo. Sugli esterni dovrebbero agire Dimarco e Dumfries, con Barella, Asllani e Mkhitaryan a completare il centrocampo. Le due punte dovrebbero tornare ad essere regolarmente Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Lecce-Inter, dove vederla in tv

Il match tra Lecce e Inter, valido per la ventiduesima giornata di Serie 2024/25, è in programma domenica 26 gennaio alle ore 18 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

La sfida sarà visibile su DAZN e Sky Sport o in streaming su NOW TV e Sky GO.