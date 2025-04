Esordio in Serie A da dimenticare per Otoa: espulso dopo 22 minuti per il difensore rossoblù per fallo su Zaccagni.

Dall’emozione della prima da titolare in Serie A, alla tristezza per un’espulsione: serata dolceamara per Otoa.

Il difensore del Genoa, infatti, è stato espulso dopo 22 minuti di gioco nella sfida contro la Lazio per un fallo su Mattia Zaccagni.

Il calciatore danese classe 2004 è stato costretto ad abbandonare in campo, lasciando in 10 uomini la propria squadra.