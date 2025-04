Lazio, Castellanos dedica l’esultanza a un bambino ricoverato all’ospedale di Genova

Mano destra sulla fronte e linguaccia: l’esultanza del Taty Castellanos per l’1-0 della Lazio contro il Genoa per EmanueleSuperstar16

Al minuto 32 del primo tempo tra il Genoa e la Lazio i biancocelesti sbloccano la gara con una bel gol in mezza rovesciata di Castellanos.

Nell’esultanza il centravanti argentino si porta la mano sulla fronte e fa la linguaccia. Il Taty Aveva promesso che avrebbe festeggiato in questo modo a EmanueleSuperstar16, un bambino ricoverato all’ospedale di Genova.

“È sempre stato il saluto affettuoso tra me e papà Alfredo. L’abbiamo visto per la prima volta in un cartone animato, oggi è diventata l’esultanza dei bomber”: aveva raccontato il bambino a La Gazzetta dello Sport.

Castellanos, infatti, non è stato il primo calciatore a replicare questo tipo di esultanza.

Le esultanze per Emanuele

Come detto Castellanos non è stato il primo a esultare in questo modo. Negli anni, infatti, sono tanti i calciatori che, prima di affrontare Genoa o Sampdoria, passano a salutare Emanuele.

Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport il bambino racconta anche che il primo calciatore a replicare la sua esultanza è stato Gianluca Lapadula: “È il numero uno. È stato il primo a festeggiare un gol con la mia mossa speciale in un Bari-Cagliari“.