Le dichiarazioni del presidente della Sampdoria sulla situazione del club.

Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi ha incontrato oggi, giovedì 9 gennaio, la stampa presso il centro sportivo di Bogliasco per fare il punto sulla situazione del club.

“La mia responsabilità è accentuata in questi momenti di difficoltà, in particolare perché il momento è complesso con i risultati che non arrivano. Durante la prima fase di stagione si sono dovute fare analisi, fra le responsabilità c’è il dovere di operare a terminare un progetto iniziato a inizio 2023 e questo progetto non cambia di un centimetro e abbiamo convinzione e mezzi per portarlo a termine” inizia il presidente.

Continua poi: “La prima fase di stagione non è stata soddisfacente, siamo arrabbiati ma siamo anche convinti di poter far meglio e cerchiamo in questa sensazione di rabbia la nostra rivalsa. Il nostro progetto non cambia. Serve più pazienza da parte dei nostri tifosi e più risorse. Il calcio sta attraendo sempre di più investitori non avvezzi a investimenti da casinò. Non ci aspettavamo risultati di vittoria o sconfitta ma ci aspettavamo di entrare in un progetto lungo, tortuoso e complicato rappresentato da un valore enorme che questi colori rappresentano“.

Spazio anche al calciomercato: “Siamo al lavoro da almeno un mese incessantemente per evitare gli errori del passato dove, a detta di molti di voi, insieme al ds avevamo costruito una squadra molto competitiva. Siamo convinti che questa squadra possa darci soddisfazioni migliori di quelle avute fino a oggi ed è nostro dovere rinforzare la parte tecnica“.

Sampdoria, le parole del presidente Manfredi

Il Presidente fa un salto indietro e chiarisce: “Innanzitutto è importante rifare il percorso che noi stessi abbiamo fatto dal giugno 2023 proprio per evitare questa confusione: sappiamo che sono state investite cifre importanti, forse è utile ricordare che questi investimenti sono stati fatti per dare sostenibilità, serenità e stabilità al club che di stabilità necessitava”.

Continua: “Nell’ordine sono stati chiusi accordi con la vecchia proprietà, con le banche e creditori: siete oggi nel nuovo centro sportivo e questo esula da quello che abbiamo investito, con tanti errori, nella parte sportiva. Gli investimenti appena descritti restano e resteranno negli asset di questa azienda: questo centro sportivo, il nuovo ufficio, il pagamento di milioni e milioni di debiti resteranno negli asset e nel patrimonio di questo club“.

Il dodicesimo uomo in campo

Manfredi si rivolge poi ai tifosi della Sampdoria: “Per quanto riguarda questo tema, purtroppo, il primo pensiero va ai tifosi, i quali fanno benissimo a volere risultati subito, ogni domenica e in ogni campo. Loro conoscono molto bene la storia di questo club meglio del sottoscritto, vivono di questi colori e sanno che questi colori meritano la vittoria ogni domenica. Vi siete accorti che quando diciamo di avere un dodicesimo uomo in campo è così, la partecipazione dei nostri tifosi è uno di quei patrimoni che questo società hanno e avranno“.

Conclude poi: “Ciò che mi stupisce riguardo ai risultati sono i commenti di tanti addetti ai lavori che dovrebbero sapere che questo è un progetto a medio-lungo e per il quale serve parecchio tempo. Siamo entrati in una situazione complicata, ma abbiamo trovato ulteriori complicazioni: non tutti sanno che questa gloriosa società non aveva nemmeno più il controllo del proprio marchio, questo non è un alibi, anche perché nonostante questo abbiamo deciso di investire parecchie risorse sul mercato per dare soddisfazioni a noi e a nostri tifosi, ma non ci siamo riusciti. E’ fondamentale l’investimento fatto nelle nostre infrastrutture“.