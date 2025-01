Le parole di Mile Svilar: tra le emozioni della vittoria del derby e il futuro nella Capitale.

In un’intervista a Sky Sport Mile Svilar ha parlato del derby e non solo. Importanti novità sul suo futuro.

Il portiere della Roma ha dichiarato: “Futuro? C’è ancora tempo di parlare e ci incontreremo presto, io sto molto bene a Roma, mi piace il club e l’ambiente e spero di rimanere a lungo a Roma. Qui grandi portieri come Alisson? Io ho ambizioni forti, ambizioni grandi, però in questo club, qui a Roma“.

Chiara dunque la volontà di rimanere nella Capitale, Svilar ha poi parlato delle emozioni dell’ultimo derby prima di passare al prossimo impegno in campionato contro il Bologna.

“Il derby porta entusiasmo ma non dobbiamo esagerare, siamo felici di aver vinto ma alla fine andiamo avanti. Andiamo a Bologna per vincere e portare i punti a casa che è fondamentale per noi in questo momento“, ha commentato.

Roma, Svilar: “La spinta dell’Olimpico ci dà qualcosa in più”

Si passa poi ai problemi da risolvere. I giallorossi in questa stagione non hanno ancora trovato i tre punti nelle gare in trasferta. Svilar commenta: “Non so se c’è un motivo, ma è chiaro che la spinta dell’Olimpico ci dà qualcosa in più, siamo felici di aver vinto il derby per noi ma soprattutto per i tifosi, era fantastica l’atmosfera. Ma dobbiamo fare lo stesso lavoro in trasferta, secondo me inizieremo a fare meglio“.

Domenica 12 gennaio ci sarà da affrontare il Bologna. Riaffiorano quindi i ricordi della partita d’andata, l’ultima di Juric sulla panchina giallorossa. “Era un periodo brutto, una situazione difficile per tutti noi, per il club, però penso che mister Ranieri ha portato serenità e si vede in campo, dobbiamo continuare perché questa è la strada giusta. I Friedkin sono più vicini a noi, questo lo vedono tutti. Abbiamo ritrovato la fiducia che ci mancava e dobbiamo continuare, perché la Roma merita molto di più“.