Tottenham, Bentancur rassicura: “Tutto bene”

Il centrocampista Rodrigo Bentancur ha rassicurato sulle sue condizioni di salute dopo il problema accusato Tottenham-Liverpool

Sospiro di sollievo per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista del Tottenham, infatti, ha rassicurato i tifosi sui social.

Nella partita giocata contro il Liverpool, infatti, l’ex Juventus è rimasto a terra per diversi minuti e poi è stato portato in ospedale per accertamenti.

Gli Spurs aveva diramato un primo bollettino sulle sue condizioni, poi sono arrivate anche le parole del classe 1997.

Con una storia pubblicata su Instagram, Bentancur si è complimentato con i compagni per la vittoria e ha ringraziato i tifosi per i messaggi ricevuti. Ecco il messaggio: “Tutto bene ragazzi! Grazie per i messaggi e complimenti per la vittoria, ragazzi”