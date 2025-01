La lettera di Adriano Galliani ai giocatori del Monza: “Ognuno di voi si faccia esame di coscienza”.

Ultimo posto in classifica e sei sconfitte consecutive: il Monza è la squadra in maggiore difficoltà in questa fase di campionato.

Dopo due salvezze agevoli, al terzo anno di A i brianzoli rischiano di perdere la categoria guadagnata nel 2022.

L’esonero di Nesta, sostituito con Bocchetti, non ha portato al momento i risultati auspicati: 0 punti contro Parma e Cagliari.

L’amministratore delegato dei biancorossi, Adriano Galliani, è voluto intervenire con una lettera rivolta ai calciatori.

La lettera di Galliani ai calciatori del Monza

“50 anni di calcio mi hanno insegnato che le parole, soprattutto quando si va male, non servono a nulla, per cui nessuna parola, ma obiettivo da raggiungere“: questo l’inizio del messaggio, condiviso dal quotidiano Il Cittadino di Monza.

“Voi, e ripeto Voi, nel girone di andata dello scorso campionato siete stati in grado di conquistare 25 punti. Questo è quello che dobbiamo fare nel girone di ritorno di quest’anno“, prosegue l’AD e vicepresidente vicario.

“Fatevi un esame di coscienza”

Poi, un segnale ben preciso: “Se qualcuno di voi pensa sia impossibile e non intende mettere cuore, testa e anima nell’impresa, è pregato di farmi chiamare dal proprio procuratore onde verificare se esistono le condizioni ragionevoli per una partenza immediata. È tutto qui quello che volevo dirvi“.

Galliani conclude la lettera con un appello diretto: “Ognuno di voi si faccia l’esame di coscienza e trovi dentro di sé la risposta. Grazie“.