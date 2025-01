Monza, Bocchetti: “Mercato? Chi non se la sente può andare via”

Le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso al termine del match con il Cagliari.

Al termine della sconfitta con il Cagliari Salvatore Bocchetti è intervenuto in conferenza stampa.

L’allenatore del Monza ha parlato non solo della sfida ma soprattutto del mercato e dell’atteggiamento che deve avere la squadra d’ora in avanti.

Dopo il quinto ko consecutivo in campionato, poi, i biancorossi sono stati contestati anche all’esterno dello stadio, in seguito ai cori iniziati dopo il gol del 1-2.

Bocchetti però si dichiara speranzoso. Le prossime 19 gare saranno quindi fondamentali per decidere il futuro del club.

Monza, Bocchetti: “Non c’è più tempo”

“Chi c’è c’è, ora è il momento di essere undici che combattono e danno tutto per la maglia. Non c’è più tempo da perdere, serve essere uomini e chi non se la sente può anche andare via”. Esordisce così Salvatore Bocchetti in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Cagliari.

Conclude poi speranzoso: “Ci sono ancora 19 gare, siamo ancora in corsa. Nicola chiede energia ai suoi? Questo campionato non è compromesso, ci credo veramente nei ragazzi e nel loro lavoro. Andranno fatte valutazioni e cercare di dare tutto alla fine, non siamo ancora retrocessi. Però serve dare tutti di più”.