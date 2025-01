Nella giornata di oggi, domenica 5 gennaio, Dele Alli ha svolto il primo allenamento con la squadra.

Dopo aver presenziato al match tra Como e Roma in tribuna al Sinigaglia, oggi, domenica 5 gennaio, si vede la prima foto di Dele Alli con il Como durante il ritiro di Marbella, in Spagna.

Come già anticipato nelle scorse settimane, l’inglese ha iniziato ad allenarsi con la squadra lo scorso 26 dicembre. Queste sedute inizialmente sono state svolte in maniera individuale con l’obiettivo di ritrovare la condizione.

Il centrocampista è fermo da più di un anno e mezzo e ha bisogno quindi di un periodo di allenamento prima del rientro in campo, come aveva dichiarato Fabregas in una recente conferenza stampa.

Raggiunta una buona condizione, il classe ’96 ha iniziato ad allenarsi con il gruppo. Inizierà ora il periodo in cui dovrà convincere del tutto l’allenatore del Como.