Le scelte ufficiali di Vanoli e Pecchia per il match dell’ “Olimpico Grande Torino”.

Torino e Parma scendono in campo per la 19^ giornata di Serie A in programma alle ore 18 allo stadio “Olimpico Grande Torino“.

La squadra di Vanoli torna a giocare davanti al proprio pubblico, dove non vince dal 25 ottobre in occasione della partita contro il Como (1-0).

I ragazzi di Pecchia, invece, hanno il morale alto dopo il successo ottenuto contro il Monza nell’ultimo turno di Serie A per 2-1, lasciandosi alle spalle le tre sconfitte consecutive contro Inter, Verona e Roma.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Come arrivano le due squadre

Il Torino arriva al match valido per la 19^ giornata dopo il pareggio in rimonta contro l’Udinese (2-2) e la sconfitta nel turno precedente in casa contro il Bologna (0-2). La formazione granata ha vinto solamente una delle ultime 9 partite disputate in Serie A.

Il Parma si presenta all’Olimpico di Torino con due punti in meno del Torino (18 vs 20) ma in un momento mentale leggermente migliore. Gli emiliani vengono dalla vittoria contro il Monza del neo allenatore Bocchetti.

Torino-Parma, le formazioni ufficiali

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Ilic; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Walukiewicz, Linetty, Tameze, Dembélé, Sanabria, Njie.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Hainaut, Sohm; Almqvist, Hernani, Mihăilă; Cancellieri. Allenatore: Fabio Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Leoni, Plicco, Trabucchi, Keita, Haj, Benedyczak, Bonny.