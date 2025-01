Nella Seconda divisione portoghese, l’Oliveirense ha dovuto disegnare le linee perimetrali del campo con il latte

A mali estremi, estremi rimedi. È quello che è accaduto in Portogallo, più precisamente durante un match della Seconda divisione locale.

A causa della pioggia, le linee perimetrali del campo dell’Uniao Desportiva Oliveirense sono state parzialmente cancellate. Per questo la società di casa è dovuta correre al più presto ai ripari per cercare di rimediare al danno.

Il prepartita è stato dunque molto acceso, con il club che ha cercato ogni soluzione per ovviare al danno tra cui, diversi cartoni di latte intero.

Questo perché, in mancanza di altra vernice, il latte era l’unico modo per cercare di far iniziare la partita senza intoppi. Si tratta di una tecnica già utilizzata diverse volte in Inghilterra, che ha permesso il regolare svolgimento della gara.

L’Oliveirense ha disegnato le linee perimetrali con il latte

Prima del match tra l’Oliveirense e il Felgueiras, a causa delle condizioni meteo imperverse la squadra di casa ha dovuto riverniciare le linee perimetrali, rovinate dalla pioggia battente.

Dopo aver usato il latte, il match è quindi potuto iniziare. Ospiti che hanno vinto con un netto 0-3, nonostante non partissero da favoriti.

La Seconda divisione portoghese

Oltre a giocare le seconde squadre di prestigiosi club portoghesi, come lo Sporting Lisbona e il Porto, nella Seconda divisione portoghese ci sono diversi club interessanti.

Attualmente, al primo posto si trova il Penafiel, storica formazione fondata nel 1951.