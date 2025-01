Le formazioni ufficiali di Ranieri e Baroni per il derby tra Roma e Lazio, valido per la 19^ giornata di Serie A

Roma e Lazio si preparano a scendere in campo all’Olimpico di Roma per il derby. Una partita molto sentita che vale, come ogni volta, molto più dei semplici tre punti.

La squadra di Ranieri viene da un buon momento di forma, con due vittorie conquistate nelle ultime tre uscite, contando anche quella di Coppa Italia.

I ragazzi di Baroni vengono da quattro punti nelle ultime due partite. I biancocelesti si sono lasciati alle spalle il duro 6-0 incassato dall’Inter vincendo per 2-1 contro il Lecce e pareggiando 1-1 contro l’Atalanta.

Ora è tempo di derby, che è stato anticipato per entrambe le formazioni da un allenamento a porte aperte, seguito da migliaia di tifosi. Di seguito le formazioni ufficiali di Ranieri e Baroni per Roma–Lazio.

Come ci arrivano le due squadre

La “cura Ranieri” inizia a fare effetto in casa Roma. Dopo un’inizio di stagione decisamente complicato con due cambi di allenatore in poco tempo, i giallorossi nelle ultime giornate si sono ripresi. Il pareggio contro il Milan di “San Siro” è il manifesto di una squadra che è in risalita e che sta cercando di lasciare alle spalle il complicato inizio di stagione.

Dall’altro lato del Tevere c’è la squadra di Marco Baroni, protagonista di un’ottima prima parte di campionato con la sola macchia della sconfitta per 6-0 in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi. Una brutta pagina che i biancocelesti sembrano già aver messo da parte.

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

ROMA(3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: De Marzi, Marin, Abdulhamid, Shomurodov, Soule, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangare, El Shaarawy

LAZIO(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini Luca, Pedro, Noslin, Dia, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Lazzari