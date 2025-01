Liverpool-Manchester United è 2-2 nel gelo di Anfield

Tra Amorim e Arne Slot non c’è un vincitore: è 2-2 nel gelo di Anfield

Si gioca o non si gioca? Alla fine, si è deciso per il sì. Nonostante il maltempo e la neve che si sono abbattuti incessantemente sull’Inghilterra nelle ultime ore. All’interno della città di Liverpool imbiancata per l’occasione, è andato in scena uno dei più grandi classici del football d’Oltremanica.

Prima il vantaggio di Lisandro Martinez quasi a sorpresa, al 52′. Poi il gol di Cody Gakpo che scarta tutti e la mette sotto il sette da posizione improbabile al termine di una giocata da Playstation. Ma non finisce qui, De Light regala un rigore colpendo il pallone con le mani in una posizione completamente innaturale e Salah colpisce ancora. Per l’egiziano sono 18 gol e 13 assist dall’inizio della stagione 2024/2025.

A riportare il match sul pari, però, ci pensa una vecchia conoscenza del calcio italiano, Amad Diallo. L’ex Atalanta, infatti, scaraventa in rete il pallone del 2-2 e continua la propria ottima stagione. Lo United, alla fine, ha anche addirittura la possibilità di vincerla con Maguire, che da cinque metri spara alle stelle.

Il Manchester United, dunque, non risolve la crisi in cui si trova da ormai troppo tempo. Ma è più lontano dal suo momento più buio grazie a un grandissimo carattere mostrato in quel di Anfield. Merito, forse, anche del diktat di Ruben Amorim, che da quando è arrivato in Inghilterra è sempre riuscito a far figurare in maniera positiva la sua squadra in occasione dei big match.

Il Liverpool, dal canto suo, rimane probabilmente la squadra più forte al mondo in questo momento. Per i Reds, però, rimane il rimpianto di non aver vinto la partita dopo aver ribaltato il match e essersi portata sul 2-1 in un Anfield su cui la pioggia non accennava a smettere di abbattersi.