Le dichiarazioni del ds della Roma Ghisolfi a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Lazio

L’atmosfera in quel della Capitale è tesissima per il derby di Roma, che dopo diversi anni torna in scena alle 20.45. Un match importantissimo per le due squadre anche se, si sa, i derby non sono partite come le altre. In palio non ci sono solamente i tre punti canonici.

A pochi minuti dal fischio d’inizio proprio del derby di Roma, il direttore sportivo dei giallorossi Florent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare diversi temi di attualità e di mercato.

Primo fra tutti, la scelta di Lorenzo Pellegrini nell’undici titolare dopo le dichiarazini alla vigilia di Sir Claudio Ranieri. “Voglio parlare solamente della partita, niente è più importante di questo. Lorenzo è il nostro capitano, un figlio di Roma, spero che stasera giochi una grande partita e guidi la squadra alla vittoria“.

Ma non solo, Ghisolfi ha parlato anche del futuro di Dybala. “Il suo futuro? Parliamo anche con l’entourage. Siamo allineati. Ripeto, l’importanza di Paulo per la Roma è grande. Al momento non c’è niente di speciale, speriamo che questa sera faccia vivere emozioni ai nostri tifosi“.

Roma, Ghisolfi: “Frattesi è un figlio di Roma. Ranieri…”

Stuzzicato su una possibile permanenza di Ranieri in panchina, Ghisolfi non si tira indietro. Ridacchiando, il ds ha dichiarato: “Lo spero. Non mi piace parlare di altri allenatori oggi, Ranieri sta facendo un grande lavoro e per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che questa sera sarà ispirato“.

Sulle insistenti voci che vorrebbero la Roma su Frattesi, invece, Ghisolfi ha commentato così.

Frattesi? È un obiettivo per il mercato? “Non voglio commentare voci di mercato. Ancor di più stasera. Frattesi è un buon giocatore, anche lui un figlio di Roma. Ma oggi è più importante“.