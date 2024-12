L’ex Tottenham Dele Alli inizia un periodo di allenamenti con il Como di Fabregas

Come anticipato – e poi confermato da Fabregas in persona – già in occasione della sfida tra Como e Roma del 15 dicembre 2024, Dele Alli inizia oggi, 26 dicembre 2024, un periodo di allenamenti con il club. Non solo, dunque, l’ormai consueto invito rivolto a celebrità e volti noti per promuovere l’immagine della squadra, ma anche un’opportunità per valutare un percorso insieme.

Dal giorno di Santo Stefano, dunque, Dele Alli ha iniziato questo periodo di allenamenti con il Como di Fabregas. A partire dalla mattinata del 26 dicembre e per il primo periodo, queste sedute saranno svolte in maniera individuale con l’obiettivo di ritrovare la condizione.

Importante ricordare, infatti, come il talentuoso centrocampista classe 1996 sia svincolato da oltre un anno e mezzo. Una volta che Alli avrà raggiunto una buona condizione, poi, sarà aggregato al gruppo e inizierà quindi il periodo in cui l’inglese dovrà convincere Fabregas.

Per il momento, il Como non ha in programma la pubblicazione di comunicati né la pubblicazione di contenuti foto o video.