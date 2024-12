Le scelte ufficiali di Greco e Colantuono

Il Boxing Day di Serie B ci offre un altro interessante incontro: a partire dalle 15, allo stadio Benito Stirpe, Frosinone e Salernitana si sfideranno nel match valido per la 19esima giornata del campionato.

Da una parte c’è la formazione di Leandro Greco, ferma all’ultimo posto in classifica con 16 punti. Gli stessi del Cosenza, che nel frattempo sfiderà il Catanzaro. Il Frosinone – che nelle ultime due uscite ha rimediato altrettante sconfitte contro Sassuolo e Mantova – vuole ritrovare la vittoria. L’ultima risale al 7 dicembre, quando vinse per 1-0 proprio contro il Cosenza.

E dunque, la formazione di Greco ha l’opportunità di accorciare su quella di Stefano Colantuono. La Salernitana, infatti, occupa il 16esimo posto con 18 punti in classifica. E dunque, due in più rispetto al Frosinone. Soriano e compagni sono reduci da un pareggio per 0-0 contro il Brescia. Il successo manca dallo scorso 1 dicembre, quando vinsero 4-1 contro la Carrarese.

Allo stadio Arechi, dunque, le due squadre si giocano tanto per quello che è un vero e proprio match salvezza. Dando anche uno sguardo, chiaramente, anche agli altri campi.

Frosinone-Salernitana, le formazioni ufficiali

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; J. Oyono, Darboe, Gelli, A. Oyono; Partipilo, Begic; Pecorino. Allenatore: Leandro Greco.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Velthuis; Ghiglione, Soriano, Amatucci, Tongya, Stojanovic; Braaf, Wlodarczyk. Allenatore: Colantuono.

Dove vedere Frosinone-Salernitana in TV e streaming

La sfida tra il Frosinone e la Salernitana, valida per la 19esima giornata del campionato di Serie B e in programma a partire dalle 15:00 sarà visibile su DAZN.