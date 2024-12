Le formazioni ufficiali scelte da Alvini e Caserta per il derby calabrese del Boxing Day

Non solo in Premier League, il Boxing Day si gioca anche in Italia, più precisamente in Serie B. Tra le tante sfide entusiasmanti, oltre a un Pisa-Sassuolo che ha già il sapore di altre categorie e un intrigante Palermo-Bari, spazio anche al sentitissimo derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro, che promette grande spettacolo.

Calcio d’inizio previsto alle 15:00 allo Stadio San Vito-Marulla, con tre assenze certe per parte. Se il Cosenza sarà senza Camporese e Gyamfi infortunati oltre a Florenzi squalificato, il Catanzaro dovrà invece fare a meno diD’Alessandro, Coulibaly e Koutsoupias.

Un match molto delicato anche in ottica classifica. Il Cosenza, infatti, dovrà sfruttare l’atmosfera delle grandi occasioni per trovare tre punti di fondamentale importanza, utili a risollevarsi in classifica. Ultimi in classifica a pari merito con il Frosinone, i lupi arrivano da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque.

Il Catanzaro, invece, vive una situazione relativamente più tranquilla in ottava posizione, ma complice la classifica molto corta rischia comunque di perdere molte posizioni in caso di sconfitta. Per rimanere ancorata alla zona playoff, i giallorossi devono lasciarsi alle spalle lo 0-1 con il Cesena e tornare alla vittoria.

Cosenza-Catanzaro, le formazioni ufficiali

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Ventura, Caporale; Ricciardi, Kouan, Charlys, D’Orazio; Kourfalidis, Mazzocchi; Rizzo Pinna. Allenatore: Alvini

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pittarello, Petriccione, Pontisso, Situm; Iemmello, Buso. Allenatore: Caserta.

Dove vedere la partita in streaming e in tv

Cosenza-Catanzaro, in programma giovedì 26 dicembre 2024, nel Boxing Day di Serie B, alle ore 15 allo stadio San Vito ‘Gigi Marulla’ di Cosenza, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Per vedere il match in tv, dunque, occorrerà scaricare l’app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzare: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.