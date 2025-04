Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha attaccato Florentino Perez dopo che il Real Madrid pensa di disertare la finale della Copa del Rey

La finale di Copa del Rey tra il Barcellona di Hans-Dieter Flick e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in programma sabato 26 aprile alle ore 22, continua a far discutere.

I Blancos, infatti, minacciano di non prendere parte alla sfida (Qui il comunicato ufficiale) in seguito alla decisione di non sostituire il direttore di gara.

De Burgos Bengoetxea, infatti, non aveva trattenuto le lacrime in conferenza dopo un video pubblicato dal Real Madrid.

A distanza di qualche ora, è arrivato un pesante tweet di Javier Tebas, presidente de LaLiga, che attacca il Real Madrid e Florentino Perez.

Real Madrid, il duro tweet di Tebas

Ecco il messaggio del presidente de LaLiga, pubblicato sulla propria pagina X: “Non gli piace Tebas perché non fa quello che lui vorrebbe. Non gli piace Ceferin perché non fa quello che vuole. Non gli piace Louzán perché non fa quello che vuole. Non gli piacciono i commentatori televisivi perché non dicono quello che vorrebbe. Non vogliono andare avanti con la riforma dell’arbitraggio perché non è ciò che lui vuole”.

E poi continua. “E ora, dopo le dichiarazioni degli arbitri, stanchi delle continue molestie della Real Madrid Tv, risponde come sa fare: sospende la conferenza stampa, salta l’allenamento allo stadio, disdegna le riforme ufficiali della finale di Coppa del Re, fa trapelare che non giocherà la finale. Lui non protesta, spinge. Lui non si lamenta, minaccia. Lui non è in disaccordo, punisce. Lui non vuole migliorare il calcio, vuole il suo calcio. E la cosa peggiore non è che ci provi, è che molti lo permettono e acconsentono”.

