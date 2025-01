Le ultime novità

Prosegue ancora la contestazione del Monza dopo la sconfitta in casa contro il Cagliari.

Per la quinta volta consecutiva in campionato i biancorossi incassano un 2-1 a loro sfavore in campionato, rimanendo così ultimi in classifica.

Gli ultras sono davanti ai cancelli dai quali dovrebbero uscire i giocatori.

La squadra è quindi bloccata all’interno dello stadio.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO