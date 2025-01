Fazzini alla Lazio? Corsi: “Proposta irricevibile, per noi è importante”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato dell’interesse della Lazio per Jacopo Fazzini, su cui c’è anche il Napoli

Jacopo Fazzini è finito nel mirino di diverse squadre che ci stanno provando, tra cui spiccano Lazio e Napoli.

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato della trattativa con il club biancoceleste a LaLazio.com: “Quella loro proposta è irricevibile. Ho il massimo rispetto di Lotito e della Lazio, ci conosciamo e ci stimiamo da anni. Ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo…”.

Poi ha aggiunto: “Una proposta che a me non va bene. Non chiudo le porte a nessuno, ma se così stanno le cose, non lo vendo, magari a giugno andrà meglio per noi, vedremo. Oggi (9 gennaio) tornerà in campo ad allenarsi e pronto per giocare, per noi Fazzini è un giocatore importante“.

Infine, il presidente dell’Empoli ha parlato della mancata convocazione di Fazzini per Empoli-Venezia dovuta alle voci di mercato: “Sono rimasto basito dal fatto che un giocatore non venga a giocare la partita e non si alleni anche per questa situazione”.