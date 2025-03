Le parole dei De Vrij dopo Feyenoord-Inter

Feyenoord-Inter non è stata una partita come le altre per Stefan De Vrij, olandese e grande ex della partita degli ottavi di Champions League.

Il centrale nerazzurro è cresciuto proprio nelle giovanili del Feyenoord, prima di trasferirsi in Italia, alla Lazio, nel 2014.

E per lui la serata è stata di quelle che non si dimenticano. Prima l’accoglienza del De Kuip, poi una grande partita dell’Inter, che ha vinto 2-0 con gol di Thuram e Lautaro, facendo già un passo importante verso i quarti di finale.

Al termine della gara, ai microfoni dell’emittente olandese Ziggo Sport, ha parlato del suo legame col Feyenoord e della possibilità di un ritorno a casa. Di seguito le sue parole.

De Vrij: “Se dovessi tornare in Olanda sarebbe per un solo club”

Al termine della partita, De Vrij ha raccontato le sue emozioni: “Sono entrato qui quando avevo dieci anni e ho giocato in prima squadra per cinque. Il Feyenoord è il club che ho nel cuore, sarà sempre così. Mi è venuta la pelle d’oca quando mi hanno dedicato i cori. È stato un momento bellissimo. Dimostra che i tifosi mi apprezzano ancora molto. Ho sempre dato tutto per questo club ed è speciale che lo dimostrino ancora undici anni dopo“.

E non ha chiuso completamente la porta a un possibile ritorno, pur senza prometterlo: “Non so cosa succederà, dovremo aspettare e vedere. Non prometto niente perché ogni promessa è debito. Mia moglie non è olandese, quindi non so se è d’accordo. È chiaro che se mai dovessi tornare nei Paesi Bassi, potrei giocare per un solo club“.