Inter, Zalewski e Carlos Augusto verso il rientro: il punto sugli esterni

Dopo la vittoria in UEFA Champions League, l’Inter prepara la sfida al Monza e fa i conti con l’emergenza sugli esterni

L’Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile dopo aver battuto il Feyenoord di Robin Van Persie nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi è attesa, ora, dalla sfida casalinga contro il Monza di sabato sera alle ore 20:45: in caso di successo, i nerazzurri si porterebbero momentaneamente a quattro punti di vantaggio sul Napoli, che poi sfiderà la Fiorentina.

L’allenatore piacentino deve fare i conti con le defezioni sugli esterni: in Feyenoord-Inter, infatti, l’unico calciatore di ruolo era Denzel Dumfries e sull’out opposto è stato schierato Alessandro Bastoni.

In vista della sfida contro il Monza, Inzaghi spera in qualche recupero. I più vicini al rientro in gruppo sono Carlos Augusto e Nicola Zalewski.

Inter, il punto sugli esterni

Simone Inzaghi spera di recuperare almeno Carlos Augusto. Il classe 1999 potrebbe rientrare proprio per la sfida contro la sua ex squadra e tornare a giocare largo a sinistra, permettendo ad Alessandro Bastoni di tornare a giocare tra i tre di difesa.

Il prossimo prossimo al rientro sarà Nicola Zalewski. Il calciatore in prestito dalla Roma proverà a recuperare per la sfida contro il Monza, al massimo rientrerà per la sfida di ritorno contro il Feyenoord di UEFA Champions League. Discorso differente per Matteo Darmian e Federico Dimarco: i due proveranno a recuperare per la sfida contro l’Atalanta, altrimenti torneranno dopo la sosta per le Nazionali. Simone Inzaghi spera di ritrovare presto tutti i calciatori attualmente fermi per infortunio per affrontare nel migliore dei modi il rush finale della stagione. Come ammesso dopo la vittoria contro il Feyenoord, l’allenatore nerazzurro punta a vincere tutte le competizioni.