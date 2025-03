Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il brutto infortunio dell’estate scorsa

Buone notizie per il Milan, che inizia a intravedere il rientro in campo di Alessandro Florenzi.

Il terzino destro classe ’91 è tornato oggi, giovedì 6 marzo, per la prima volta ad allenarsi in gruppo.

Era lontano dal campo dalla tournee estiva americana del Milan, in cui si era gravemente infortunato al ginocchio destro nell’amichevole contro il Manchester City.

Può sorridere Sergio Conceiçao, che ora aspetta di riavere a disposizione un giocatore importante sia per esperienza che per polivalenza in campo.

Florenzi, le tappe dell’infortunio

Dopo che si era già ripreso da un doppio infortunio al crociato ai tempi della Roma, per la terza volta in carriera Alessandro Florenzi ha dovuto fare i conti con questo problema, se non peggiore. Era il 27 luglio scorso quando riportò il grave infortunio al ginocchio destro, che lo aveva costretto a lasciare il campo al 40′ della sfida amichevole tra Manchester City e Milan.

Pochi giorni dopo, il 2 agosto, si è sottoposto all’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale. Da quel momento è iniziato il percorso di riabilitazione, che finalmente potrà completare allenandosi con la squadra. Nel frattempo, è sempre rimasto vicino ai compagni, festeggiando anche la vittoria della Supercoppa contro i rossoneri. Ora punta ad aiutare i compagni al rientro in campo.