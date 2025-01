Il ds giallorosso è arrivato a Milano per lavorare sull’operazione Frattesi.

La Roma, dopo aver chiuso Le Fee in uscita (Clicca qui per i dettagli), continua a muoversi sul mercato.

Nelle scorse ore infatti il Ds giallorosso Ghisolfi è atterrato a Milano. Saranno ore calde per diverse operazioni. Tra queste, si potrebbe tornare su Davide Frattesi. L’operazione sarà possibile se il club presenterà all’Inter un’offerta concreta.

Nell’operazione potrebbe rientrare anche Bryan Cristante, che verrebbe inserito in prestito come contropartita duttile tatticamente fino a giugno. Il Ds giallorosso intanto sta parlando con l’agente di entrambi i calciatori.

Poco prima del derby il Ds giallorosso aveva parlato delle voci di mercato su Frattesi: “ Non voglio commentare voci di mercato. Ancor di più stasera. Frattesi è un buon giocatore, anche lui un figlio di Roma. Ma oggi è più importante“.

Le ultime su Frattesi

Come detto Davide Frattesi potrebbe dunque lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato, con Napoli e proprio la Roma che seguono in prima linea.

Il club campano in particolare potrebbe decidere di virare su di lui qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Kvaratskhelia, mentre i giallorossi provano a inserire all’interno della trattativa anche Bryan Cristante.