Primi dialoghi tra Juventus e Danilo per la risoluzione: la situazione

Primi segnali verso la risoluzione di Danilo con la Juventus, il Napoli aspetta: la situazione.

Danilo si avvicina al Napoli, con la trattativa per il trasferimento del difensore brasiliano che entra nelle sue fasi decisive. La risoluzione contrattuale con la Juventus potrebbe essere formalizzata a breve.

Una volta completata la separazione dal club bianconero, Danilo sarebbe pronto a firmare un contratto di un anno e mezzo con la squadra azzurra.

Il giocatore non rientra più nei piani tecnici della Juventus, una situazione che ha accelerato il processo di separazione tra le parti.

Il Napoli e Danilo continuano il dialogo: il brasiliano valuta la possibilità di risolvere il proprio rapporto con la Juventus e ci sarebbero i primi passi in avanti.

La situazione tra Juventus e Danilo

Tra Juventus e Danilo ci sono state nella giornata di giovedì 9 gennaio le prime interlocuzioni tra i legali bianconeri e l’entourage del giocatore per discutere e trovare l’intesa per risolvere il contratto del brasiliano.

Il difensore, con una lunga esperienza internazionale e un passato da protagonista in Serie A, rappresenterebbe un tassello importante per la rosa di Antonio Conte, che cerca esperienza e leadership per puntare ai vertici del campionato.