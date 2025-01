Roma, Le Fee in partenza per Sunderland: le immagini

Enzo Le Fee lascia la Roma dopo appena sei mesi: è in partenza per Sunderland

La Roma saluta Enzo Le Fee. Il ventiquattrenne era arrivato in estate dal Rennes, ma ora è pronto per una nuova avventura.

Il Sunderland, club che milita in Championship, lo attende. Il club inglese ha accelerato per il classe 2000, bruciando la concorrenza del Real Betis e chiudendo l’operazione nella giornata di mercoledì 8 gennaio (I dettagli).

Il Sunderland acquisterà Enzo Le Fee in prestito con riscatto obbligatorio in caso di promozione in Premier League per 23 milioni di euro.

Il francese è in partenza per Sunderland. Ecco le immagini:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com