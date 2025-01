Enzo Le Fee lascia la Roma: il centrocampista volerà presto alla volta dell’Inghilterra per giocare con il Sunderland

Il club inglese ha definito l’operazione che porterà il classe 2000 in Inghilterra. Il francese partirà in queste ore con un volo privato per iniziare la sua nuova avventura.

Il Sunderland aveva sorpassato il Real Betis nella giornata di martedì e ora ha definito l’operazione con la Roma.

Enzo Le Fee si trasferirà in Inghilterra in prestito con opzione obbligatoria a 23 milioni di euro in caso di promozione del Sunderland in Premier League. The Black Cats occupano attualmente la quarta posizione in Championship con 50 punti.

Sunderland, chiusura per Le Fee

Il Sunderland ha chiuso l’operazione con la Roma per Enzo Le Fee. Il calciatore francese lascia la Roma dopo l’arrivo nell’estate del 2024. Il club inglese lo acquista in prestito con opzione obbligatoria a 23 milioni di euro in caso di promozione in Premier League.

In questi sei mesi, il classe 2000 ha collezionato 10 presenze con la maglia giallorossa, senza trovare reti e senza fornire assist.