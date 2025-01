Siviglia, fatta per l’arrivo di Vargas dall’Augsburg: i dettagli

Il Siviglia ha chiuso per lo svizzero: i dettagli del trasferimento

Tutto fatto tra Siviglia e Augsburg per il trasferimento di Rubén Vargas in Spagna, per cui, come vi abbiamo raccontato, si lavorava già da giorni.

Gli spagnoli spenderanno 2,5 milioni di euro più bonus per assicurarsi l’esterno svizzero, che firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, quindi fino al 2029.

Nella giornata di domani, giovedì 9 gennaio, il giocatore viaggerà in direzione Spagna per iniziare la sua nuova avventura.

Il suo era un profilo che interessava anche alla Fiorentina, che lo voleva sia a gennaio scorso che nell’ultima estate.

Siviglia, fatta per Vargas

Il classe ’98 lascerà quindi l’Augsburg, dove era arrivato nell’estate 2019 dal Lucerna. Il Siviglia spenderà più di due milioni di euro per assicurarsi l’esterno, che può giocare su entrambe le fasce.

Dopo aver avuto gli occhi della Fiorentina addosso nella scorsa stagione, in estate ha giocato gli Europei con la nazionale svizzera. In questa stagione ha segnato un gol in dieci partite in Germania tra campionato e coppa.